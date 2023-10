Partnership tra la SSC Napoli e il videogioco Call of Duty? L’indizio da Castel Volturno

Nuova partnership commerciale tra la SSC Napoli e Call of Duty?

Nuova partnership commerciale tra la SSC Napoli e Call of Duty? Poche ore fa, sulla pagina Facebook della nota serie di videogiochi, nota anche con l'acronimo COD, è apparsa una foto della maschera di Ghost alla rete di una delle porte dei campi d'allenamento del Napoli a Castel Volturno: “Se in porta c'è Ghost, non passa nulla. COD fa squadra con SSC Napoli. Continua a seguirci!”.