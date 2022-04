Pasquetta al Maradona: piena la B superiore, altri due settori in esaurimento

Procede a ritmo spedito la vendita dei biglietti per Napoli-Roma, gara in programma lunedì nel giorno di Pasquetta al Maradona.

Procede a ritmo spedito la vendita dei biglietti per Napoli-Roma, gara in programma lunedì nel giorno di Pasquetta al Maradona. Esauriti i biglietti per la Curva B superiore, restano pochi biglietti per i Distinti e la Curva A.

Di seguito i prezzi e le modalità di vendita dei biglietti.

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 60,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 45,00

Distinti anello inferiore € 35,00

Curve anello superiore € 30,00

Curve anello inferiore € 15,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.