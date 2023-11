Per Mazzarri un ciclo terribile: le nove gare per chiudere il 2023

Questo il calendario che attende gli azzurri fino alla fine del 2023, con impegni in Serie A, Champions League e l'incrocio in Coppa Italia con il Frosinone.

Inizia un nuovo tour de force per il Napoli, che a Bergamo ritroverà in panchina Walter Mazzarri. Questo il calendario che attende gli azzurri fino alla fine del 2023, con impegni in Serie A, Champions League e l'incrocio in Coppa Italia con il Frosinone.

Sabato 25 novembre - ore 18:00 - Atalanta-Napoli - (Serie A) - DAZN

Mercoledì 29 novembre - ore 21:00 - Real Madrid-Napoli (Quinta giornata Gironi - Champions League)

Domenica 3 dicembre - ore 20:45 - Napoli-Inter - (Serie A) - DAZN

Venerdì 8 dicembre - ore 20:45 - Juventus-Napoli - (Serie A) - DAZN

Martedì 12 dicembre - ore 21:00 - Napoli-Braga (Sesta giornata Gironi - Champions League)

Sabato 16 dicembre - ore 18:00 - Napoli-Cagliari - (Serie A) - DAZN

Martedì 19 dicembre - ore 21:00 - Napoli-Frosinone (Ottavi di Finale - Coppa Italia) - Canale 5

Sabato 23 dicembre - ore 20:45 - Roma-Napoli - (Serie A) - DAZN

Venerdì 29 dicembre - ore 18:30 - Napoli-Monza - (Serie A) - DAZN