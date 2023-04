"Per me è fallo", un altro juventino aveva ammesso contatto Milik-Lobotka

Non solo Milik, come aveva riportato il bordocampista Dazn, anche un altro calciatore bianconero aveva ammesso il fallo dello stesso polacco su Lobokta.

