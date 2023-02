Per Osimhen è un gioco da ragazzi: il capocannoniere fa 2-0 e raggiunge Higuain!

Il capocannoniere della Serie fa centro per la sesta volta consecutiva, solo Gonzalo Higuain era riuscito in questa impresa con la maglia del Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al 65' il Napoli raddoppia! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Zielinski Di Lorenzo spizza sul primo palo, Kim tocca sul secondo e Osimhen da due passi deve solo spingere in rete il più facile dei gol! Il capocannoniere della Serie fa centro per la sesta volta consecutiva, solo Gonzalo Higuain era riuscito in questa impresa con la maglia del Napoli.