Perché Gattuso non si fida (ancora) di Elmas

Diamante, gioiellino, talento puro. Abbiamo sprecato gli aggettivi, nel tempo, per elogiare Elif Elmas, giocatore di grande valore, ancora giovane, 21 anni, con enormi prospettive davanti a sé. Eppure un anno e mezzo dopo il suo acquisto le incognite sono ancora tante. Elmas quest'anno è il quinto giocatore meno impiegato da Gattuso, ha raccolto appena 402' in campo e non è mai partito titolare in campionato. Lo ha condizionato il Covid ma non solo. Gattuso, evidentemente, non si fida di lui. Salvo qualche gara in Europa League, dal primo minuto ha sempre preferito altri calciatori. Strano: è un investimento della società e avrebbe meritato più spazio. Forse Rino non si fida delle sue qualità. La gara col Torino, in cui non ha brillato, non lo ha di certo aiutato. Serviva un atteggiamento diverso.