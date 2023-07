Perché il Napoli è ancora fermo sul mercato? Le 3 motivazioni alla base della strategia

Il Napoli fermo sul mercato. Vive una fase di stallo il calciomercato dei campioni d'Italia

Il Napoli fermo sul mercato. Vive una fase di stallo il calciomercato dei campioni d'Italia, che si sono però assicurati Gollini come vice Meret e preso Caprile per poi girarlo all'Empoli. In molti si chiedono del perchè di una strategia così attendista, abbiamo provato a riassumere la situazione su tre punti.

Primo: c'è un nuovo tecnico. Garcia ha voluto valutare personalmente a Dimaro tutti i calciatori della rosa, dopo questa prima parte del ritiro farà le sue considerazioni e le condividerà col club.

Secondo: i soldi della clausola di Kim. I club detentori dei cartellini dei calciatori che il Napoli segue per il dopo Kim sparano cifre altissime: De Laurentiis non vuole strapagare i propri obiettivi.

Terzo: il Napoli resta la squadra più completa. Perso Kim, e trovato un sostituto, al momento non ci sono grande carenze nella rosa. Serve sicuramente un sostituto di Ndombele, ma per quello il club non ha fretta.