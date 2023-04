Perché il rigore di Giroud non andava ripetuto: cosa dice il regolamento

Il calcio di rigore tirato da Giroud respinto da Meret e allontanato definitivamente da Juan Jesus non era da ripetere

Il calcio di rigore tirato da Giroud respinto da Meret e allontanato definitivamente da Juan Jesus non era da ripetere. Lo si legge su Panorama. Lo dice il regolamento del gioco del calcio e lo chiarisce il glossario IFAB, unici documenti cui attenersi per le questioni regolamentari in campo. La posizione del corpo di Juan Jesus non andava contro norma e spirito del regolamento.