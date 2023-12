Perché Petagna ha il dente avvelenato col Napoli: c'è un dato che spaventa

Oggi si parla di Andrea Petagna, ex azzurro, che ha proprio nella sua vecchia squadra una delle sue prede preferite

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla vigilia della gara del Maradona tra Napoli e Cagliari, un dato salta all'occhio, uno di quelli che scolpisce l'esistenza dei teoremi calcistici, come il fato in un racconto epico. È la legge implacabile dell'ex, la trama intricata che da sempre tesse il destino dei calciatori intrecciandolo con il cuoio del pallone.

Oggi si parla di Andrea Petagna, ex azzurro, che ha proprio nella sua vecchia squadra una delle sue prede preferite. Come accaduto lo scorso anno, dopo una stagione travagliata a Monza, nonostante il digiuno dal gol di 3 mesi non disertò l'appello contro il Napoli. Con un gol bellissimo portava il risultato sul 2-0 contribuendo alla preziosa vittoria. Non è un caso isolato, di gol contro gli azzurri in Serie A ne ha realizzati altri, in totale 4, solo contro l'Atalanta (altra ex squadra) ha fatto meglio (6 gol).

Che si trovasse in un periodo di rodaggio a Bergamo o in una stagione da protagonista con la Spal, Petagna difficilmente manca all'appuntamento . Ora si ritrova ancora una volta in un momento difficile, a Cagliari, con tanta concorrenza e una forma fisica da ritrovare, così come il gol che manca da 6 mesi. Davanti a sè un Napoli in ripresa. Ma il calcio è anche storia. Solo Roberto Baggio ha segnato con cinque squadre differenti contro i partenopei in Serie A, e in caso di gol con il Cagliari Petagna salirebbe quindi a quattro (Atalanta, Spal, Monza) .