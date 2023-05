Perché restare a Udine? Ci sono due precedenti 'pericolosi'

Il Napoli sta pensando di restare a Udine in caso di vittoria dello Scudetto perché ci sono due precedenti pericolosi dopo una vittoria contro la Juventus

Il Napoli sta pensando di restare a Udine in caso di vittoria dello Scudetto perché ci sono due precedenti pericolosi dopo una vittoria contro la Juventus. Sia nel 2018 che pochi giorni fa, dopo il trionfo a Torino, diecimila tifosi hanno accolto la squadra a Capodichino per la festa. Giovedì il rientro potrebbe significare scudetto ed è facile prevedere che i diecimila aumenterebbero a dismisura e per questo motivo, per evitare di congestionare l'aeroporto, dato che si farebbe tardissimo, si sta pensando di evitare di far rientrare la squadra subito dopo la partita.