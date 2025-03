Perché stupirsi di Raspadori? Avete dimenticato che accadde con Spalletti?

Tre gol in quattro partite e lo stupore di chi pensava di ritrovarsi a parlare di un portiere o un difensore. Jack Raspadori però fa l'attaccante e ha sempre segnato abbastanza quando messo nelle condizioni tattiche di far bene. Dunque giocando punta o comunque a ridosso della porta avversaria. Forse qualcuno dimentica la doppietta all'Ajax in trasferta Champions o la rete super nel match di ritorno. In quel periodo il Napoli di Spalletti giocò meravigliosamente bene con Raspadori falso nove al posto dell'infortunato Osimhen. Ad un certo punto in città partì anche un timido - e fragile, oltre che rapido - dibattito: vuoi vedere che con Raspa punta il Napoli gioca addirittura meglio?

Ma era appena l'inizio di un'annata che vide poi Osi dominare diventando il bomber dello scudetto. Ma Raspadori in pochi giorni dimostrò tutto il suo valore, salvo poi tornare in panchina e restarci a lungo, anche con Garcia, che lo vedeva esterno nel tridente pur di farlo giocare (sacrificandolo in ruoli improbabili). Anche Conte lo ha schierato mezzala - gol col Venezia - ma in un contesto tattico più adatto alle sue qualità e ammettendo di avere difficoltà a collocarlo per l'abbondanza di scelte davanti. Quando c'era ancora Kvara. Ora tre gol in quattro partite come seconda punta accanto a Lukaku. Ne segnerà ancora tanti se continuerà a giocare in questo modo. Perché quello sa fare, Raspadori. I gol. L'attaccante. Chi ha messo in dubbio le sue qualità giudicandolo per pochi minuti fuori ruolo è sempre stato fuori strada.