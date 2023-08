Piace al Napoli, Lindstrom lasciato in panchina: vicino l'addio all'Eintracht?

Sono ufficiali le formazioni di Mainz-Eintracht Francoforte, match valido per la seconda giornata di Bundesliga.

© foto di Federico Titone

Sono ufficiali le formazioni di Mainz-Eintracht Francoforte, match valido per la seconda giornata di Bundesliga. Parte dalla panchina Jesper Lindstrom, esterno-trequartista che interessa al Napoli come possibile sostituto di Lozano. Da capire se si tratta di una scelta tecnica di Toppmöller, o se il danese sarà preservato in vista di una prossima cessione.

