Pickel infila Meret: Cremonese in vantaggio al 18'

© foto di www.imagephotoagency.it

La Cremonese sorprende la difesa del Napoli e al 18' si porta in vantaggio al Maradona. Palla in profondità per Okereke, che punta Ostigard e centra con l'esterno per Ciofani: l'ex Frosinone manca il pallone, che diventa però buono per Pickel sul secondo palo, lasciato solo da Olivera, e lo svizzero non sbaglia il tap-in da distanza ravvicinata!