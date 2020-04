Pizzerie, bar e ristoranti contro De Luca: "L'80% delle attività resteranno chiuse anche dopo il via libera"

È un flop la riapertura in Campania per ristoranti, pizzerie a bar. Secondo quanto rivendicato dai ristoratori, le condizioni imposte dal Governatore De Luca non sono convenienti e spingeranno in molti a restare comunque chiusi.

Lo spiega Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Campania, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Il Mattino’: “Stimiamo che almeno l’80% delle 10mila imprese di ristorazione iscritte alla nostra associazione non riaprirà lunedì. L’impegno è troppo gravoso e non c’è certezza di un adeguato ritorno economico” ha dichiarato.