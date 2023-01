Pokerissimo alla Juve in campionato: era successo solo un'altra volta nella storia!

Il Napoli batte la Juventus col risultato di 5-1. Come riporta Opta, la Signora ha subito 5 gol in un incontro di Serie A per la prima volta dal 30 maggio 1993

