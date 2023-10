Politano, doppia amarezza da Spalletti: ignorato anche dopo l'esclusione di Zaniolo

Gli indizi per il ruolo di esterno offensivo portavano tutti a Politano. Ed invece l'ennesima amarezza. Il Ct ha preferito rispolverare El Shaarawy".

© foto di www.imagephotoagency.it

Niente Italia per Matteo Politano. Nonostante un buon avvio di stagione, Spalletti la settimana scorsa ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro Malta e Inghilterra, escludendo proprio l'esterno del Napoli. La seconda sorpresa però è stata più amara della prima, scrive quest'oggi Il Mattino: "Tra i motivi dell'esclusione si poteva immaginare un'abbondanza di esterni offensivi visto anche il ritorno di Berardi e la conferma di Zaniolo, molto duttile per essere impiegato in più parti del reparto avanzato. Fin qui ci siamo.

Il polverone sulla vicenda scommesse ed il ritorno ai rispettivi club di Tonali e Zaniolo avvenuto ieri mattina ha costretto Spalletti ad effettuare un'altra integrazione. Anche in questo caso gli indizi per il ruolo di esterno offensivo portavano tutti a Politano. Ed invece l'ennesima amarezza. Il Ct ha preferito rispolverare El Shaarawy".