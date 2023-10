Politano mette nel mirino la Fiorentina: i viola sono la sua seconda vittima preferita in Serie A

Matteo Politano ha già segnato tre gol in questo campionato, tanti quanti in tutta la scorsa Serie A

Matteo Politano ha già segnato tre gol in questo campionato, tanti quanti in tutta la scorsa Serie A (in 27 presenze). L’attaccante del Napoli ha realizzato quattro reti contro la Fiorentina nella competizione, solo contro il Genoa (cinque) ne conta di più. A riferire il dato statistico è Opta.