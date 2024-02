Politano oggi fa 180 in azzurro: aggancia Grava e punta la Top 50 azzurra all time

Altro traguardo per Matteo Politano che quest'oggi a Cagliari raggiunge le 180 presenze in maglia azzurra.

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro traguardo per Matteo Politano che quest'oggi a Cagliari raggiunge le 180 presenze in maglia azzurra. L'esterno del Napoli aggancia le 180 gare di Gianluca Grava, peraltro ora collaboratore tecnico della prima squadra, e sale al 58esimo posto all time della storia azzurra. Nel mirino ora ci sono le 182 gare di Pepe Reina, le 188 di Lavezzi e le 189 di Elmas per puntare alla Top 50.