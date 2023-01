Politano sbaglia il rigore, Dazn rivela: "Spalletti voleva un altro tiratore"

Napoli avanti 1-0 al 45' contro la Samp nonostante un calcio di rigore fallito da Matteo Politano.

Napoli avanti 1-0 al 45' contro la Samp nonostante un calcio di rigore fallito da Matteo Politano. L'esterno azzurro si fa respingere un calcio di rigore da Audero al 6' e da bordocampo, l'inviato di Dazn ha rivelato un curioso retroscena: Spalletti non voleva calciasse Politano. Per l’allenatore azzurro, doveva calciare uno tra fra Elmas e Kvaratskhelia e l'aveva comunicato a Juan Jesus ma il difensore non ha fatto in tempo a riferirlo ai compagni, Politano era già sul dischetto per calciare.