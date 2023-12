Politano scala la classifica all time: stasera supera Inler ed entra nella Top 70

Matteo Politano sta avendo grande continuità in questa stagione e continua a scalare la classifica all time.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Matteo Politano sta avendo grande continuità in questa stagione e continua a scalare la classifica all time. Questa sera sarà titolare contro il Braga e raggiungerà le 167 presenze in azzurro, superando le 166 degli ex Fabian e Inler e così entrerà nei primi 70 della storia azzurra per presenze. Prossimo step l'aggancio del 67° posto di Krieziu e Beltrandi a quota 168.