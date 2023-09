Polonia, 2-0 alle isole Far Oer: tutta la gara in campo per Zielinski

Con una doppietta del solito Lewandowski, la Polonia nell'ultimo quarto d'ora riesce a piegare la resistenza delle Isole Far Oer per 2-0

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Con una doppietta del solito Lewandowski, la Polonia nell'ultimo quarto d'ora riesce a piegare la resistenza delle Isole Far Oer per 2-0 e restare in corsa nel gruppo E. Per l'azzurro Piotr Zieinski tutti i 90 minuti in campo che potranno aiutarlo anche a ritrovare la migliore condizione, come ammesso dalla federazione nelle scorse ore per un po' di stanchezza di troppo in allenamento.