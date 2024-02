Popovic, il debutto è lontano. Palladino: "Non gioca da 6 mesi, non riesce a fare seduta completa"

C'era grande curiosità per Matija Popovic, il talento serbo classe 2006 che il Napoli ha girato al Monza per sei mesi e che tessererà a giugno

C'era grande curiosità per Matija Popovic, il talento serbo classe 2006 che il Napoli ha girato al Monza per sei mesi e che tessererà a giugno per cinque anni non avendo al momento slot libero per extracomunitari.

Il punto, però, è che il giocatore non è ancora in condizione di giocare e chissà quando vedrà il campo. Lo ha lasciato intendere l'allenatore Raffaele Palladino in conferenza stampa oggi: "Popovic arriva da 6 mesi di inattività. Ha un programma differenziato e non riesce, ad oggi, fare una seduta completa".