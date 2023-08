Post-Mancini, da Conte a Spalletti fino ad Allegri: tutti i nomi

La FIGC è già al lavoro per trovare l'erede di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana.

Antonio Conte, ma non solo. La FIGC è già al lavoro per trovare l'erede di Roberto Mancini alla guida della Nazionale italiana e, oltre al nome dell'ex allenatore di Juventus, Inter e Tottenham, ci sono altri profili che potrebbero fare gola ai vertici azzurri. A partire da Luciano Spalletti, che ha salutato il Napoli con lo Scudetto in tasca, ribadendo comunque più volte di volersi prendere un anno sabbatico.

Occhio anche agli ex campioni azzurri come Fabio Cannavaro, reduce dalla breve esperienza al Benevento, o all'ex collaboratore di Mancini Daniele De Rossi, a cui non è andata tanto meglio con la SPAL. Senza dimenticare la figura di Massimiliano Allegri, attualmente sotto contratto con la Juventus ma da tempo protagonista di rumors proprio in chiave Nazionale. A riportarlo è Tuttomercatoweb.