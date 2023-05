Predisposto afflusso e deflusso alla Dacia Arena: il piano per evitare contatti tra le tifoserie

Fonte: ANSA

(ANSA) - UDINE, 02 MAG - "Come già annunciato, l'orario della gara tra Udinese e Napoli, in programma giovedì 4 maggio, resta immutato rispetto a quanto stabilito dalla Lega Calcio, alle 20.45". Lo ha reso noto il Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, al termine del summit con le forze dell'ordine, il Comune e i dirigenti dell'Udinese, durante il quale si è discusso, nei dettagli, il piano di afflusso e deflusso alla Dacia Arena per i tifosi ospiti. Il numero di agenti verrà adeguato all'importanza del match e alla necessità che non ci siano contatti tra le tifoserie dopo il comunicato della Curva Nord dell'Udinese che invitava i sostenitori napoletani a non festeggiare perché "Udine è bianconera" e dunque occorre "rispetto".

In ogni caso, resta aperta la possibilità che la gara sia soltanto la prima del Napoli da campione d'Italia, se la Lazio domani non riuscisse a superare il Sassuolo in casa. (ANSA).