Premier, ancora un ko per il Chelsea di Koulibaly: ora la Champions e’ un miraggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamoroso a Nottingham. Il Manchester City non risponde al successo dell'Arsenal sul campo dell'Aston Villa e si fa bloccare dal Forest: finisce 1-1, a Bernardo Silva risponde Wood. Perde il Brighton di De Zerbi, sorpreso in casa dal Fulham (gol di Salomon), mentre vincono Everton e Bournemouth contro Leeds e Wolverhampton. Cade ancora il Chelsea di Kalidou Koulibaly, sconfitto in casa dal Southampton.

Sabato 18 febbraio

Aston Villa - Arsenal 2-4

Brentford - Crystal Palace 1-1

Brighton - Fulham 0-1

Chelsea - Southampton 0-1

Everton - Leeds 1-0

Nottingham Forest - Manchester City 1-1

Wolverhampton - Bournemouth 0-1

18.30 Newcastle - Liverpool