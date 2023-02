Premier, colpo del Man City: 3-1 all'Arsenal all'Emirates e aggancio in vetta

Missione compiuta, il Manchester City batte l'Arsenal 3-1 e l'aggancia in testa alla Premier League, seppur con una partita in più.

© foto di www.imagephotoagency.it

Missione compiuta, il Manchester City batte l'Arsenal 3-1 e l'aggancia in testa alla Premier League, seppur con una partita in più. Al gol al 24' di De Bruyne per la squadra di Guardiola ha risposto il rigore di Saka al 42', ma nella ripresa, prima Grealish al 72' e poi Haaland all'82' hanno sigillato il successo dei Citizens.