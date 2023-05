Premier, il Brighton di De Zerbi asfalta l'Arsenal: Guardiola a un passo dal titolo

Il Brighton di Roberto De Zerbi avvicina la Premier League al Manchester City di Pep Guardiola, batte per 3-0 l'Arsenal.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Uno sgambetto che suona come decisivo. Il Brighton di Roberto De Zerbi avvicina la Premier League al Manchester City di Pep Guardiola, batte per 3-0 l'Arsenal e condanna la squadra di Arteta alla sconfitta, in campo e in campionato. Decidono le reti di Enciso, Undav ed Estupinan, che sbancano l'Emirates e lasciano attoniti i Gunners, che a due partite dalla fine del campionato si trovano ora a -4 dal City, che ha anche una gara in meno.

Sabato 13 maggio

Leeds-Newcastle 2-2

Aston Villa-Tottenham 2-1

Chelsea-Nottingham Forest 2-2

Crystal Palace-Bournemouth 2-0

Manchester United-Wolverhampton 2-0

Southampton-Fulham 0-2

Domenica 14 maggio

Everton-Manchester City 0-3

Brentford-West Ham 2-0

Arsenal-Brighton 0-3

Leicester-Liverpool

CLASSIFICA:

Manchester City 85 (35 partite)

Arsenal 81 (36)

Newcastle 66 (35)

Manchester United 66 (35)

Liverpool 62 (35)

Brighton 58 (34)

Tottenham 57 (36)

Aston Villa 57 (36)

Brentford 53 (36)

Fulham 51 (36)

Chelsea 43 (35)

Crystal Palace 43 (36)

Wolverhampton 40 (36)

Bournemouth 39 (36)

West Ham 37 (36)

Nottingham Forest 34 (36)

Everton 32 (36)

Leeds 31 (36)

Leicester 30 (35)

Southampton 24 (36)