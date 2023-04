Premier, poker City all'Arsenal! Guardiola a -2 dalla testa con due gare in meno

Il Manchester City non lascia scampo all'Arsenal: all'Etihad finisce 4-1

© foto di www.imagephotoagency.it

E' a senso unico la sfida che avrebbe dovuto determinare il padrone della Premier League. Il Manchester City non lascia scampo all'Arsenal: all'Etihad finisce 4-1, una prova di forza impressionante della squadra di Guardiola, che comanda il gioco fin dai primi minuti. Protagonisti assoluti Erling Haaland e Kevin de Bruyne, anche se a parti invertite: il norvegese rifinisce, il belga si fa trovare pronto. In mezzo c'è gloria anche per Stones, che aveva trovato il raddoppio nel recupero della prima frazione, mentre nel finale arrivano il gol della bandiera di Holding e il sigillo immancabile del capocannoniere.

Il City ora è a soli due punti dai Gunners e deve recuperare due partite: quella contro il West Ham (28esima giornata, si gioca il 3 maggio) e quella contro il Brighton dell'ultimo turno, in programma il 24 maggio.

Martedì 25 aprile

Wolverhampton-Crystal Palace 2-0

Aston Villa-Fulham 1-0

Leeds-Leicester 1-1

Mercoledì 26 aprile

Nottingham Forest-Brighton 3-1

Chelsea-Brentford 0-2

West Ham-Liverpool 1-2

Manchester City-Arsenal 4-1

Giovedì 27 aprile

Everton-Newcastle

Southampton-Bournemouth

Tottenham-Manchester United

CLASSIFICA

Arsenal 75 (33 partite)

Manchester City 73 (31)

Newcastle 71 (31)

Manchester United 59 (30)

Aston Villa 54 (33)

Tottenham 53 (32)

Liverpool 53 (32)

Brighton 49 (30)

Brentford 47 (33)

Fulham 45 (32)

Chelsea 39 (32)

Crystal Palace 37 (33)

Wolverhampton 37 (33)

West Ham 34 (32)

Bournemouth 33 (32)

Leeds 30 (33)

Nottingham Forest 30 (33)

Leicester 29 (33)

Everton 28 (32)

Southampton 24 (32)