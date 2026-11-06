Prevendita Napoli-Lazio, sold out diversi settori: il dato

Napoli-Lazio, prevendita: curve superiori e distinti sold out. Tribune Nisida e Posillipo con disponibilità media

Napoli-Lazio si avvia verso un buon numero di spettatori. A pochi giorni dalla sfida, la prevendita racconta un Maradona pronto a rispondere presente, nonostante il momento difficile degli azzurri e l’orario di mezzogiorno e mezza. Il quadro aggiornato a oggi mostra diversi settori già completi e solo pochi posti ancora disponibili nelle zone più popolari dello stadio.

Curve superiori e distinti sold out

Il dato più evidente riguarda le curve superiori e i distinti, che risultano già esauriti. Per chi non ha ancora acquistato il biglietto, le possibilità in questi settori sono ormai chiuse, e il colpo d’occhio sugli spalti si preannuncia quello delle grandi occasioni.

Nisida e Posillipo, disponibilità media

Come emerge dai dati della prevendita aggiornati a oggi, la situazione cambia nelle altre zone dell’impianto. Le tribune Nisida e Posillipo presentano una disponibilità media, con ancora un buon numero di posti acquistabili. Più ridotti i margini nelle curve inferiori e nei distinti inferiori, dove la disponibilità è bassa.