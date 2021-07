Primo allenamento, eventi e divertimento: tutte le info per i tifosi sul ritiro a Dimaro

È come se il calendario degli ultimi anni si fosse fermato: e così se da un lato è partito il conto alla rovescia per il decimo ritiro de SCC Napoli - che a Dimaro Folgarida inizierà giovedì prossimo 15 luglio – dall’altro l’esordio agonistico della squadra azzurra ci riporta a quattro anni fa quando allo stadio di Carciato giocò la squadra dilettanti della Bassa Anaunia. Infatti anche in questa stagione l’amichevole in programma domenica 18 luglio (ore 17.30) con la formazione trentina sarà il primo test per il Napoli, ora guidato da Luciano Spalletti.



L’amichevole del 12 luglio 2017 finì 17-0, con reti, tra le altre, di Mertens (5) e di Insigne (2). Quest’ultimo ebbe l’onore di realizzare il primo gol ufficiale della stagione. Alla formazione dilettanti della vicina Val di Non iscritta del campionato di Promozione del Trentino e che ha portato nel mondo del pallone Andrea Pinamonti, centravanti dell’Inter classe '99, venne comunque concesso l’onore delle armi considerando che i giocatori scesero in campo senza nemmeno un giorno di allenamento.



Gli azzurri vinsero poi 7-0 la successiva amichevole con l’AC Trento, che quest’anno, nel centesimo anniversario della sua fondazione, ha centrato il prestigioso obiettivo della promozione in Lega Pro dopo quasi tre lustri trascorsi tra i dilettanti.



Quest’anno la seconda partita stagionale de SSC Napoli sarà invece contro la Pro Vercelli, società piemontese di Lega Pro. Si giocherà sabato 24 luglio, sempre allo Stadio di Carciato, alla periferia di Dimaro, sede degli allenamenti della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis.



Sul piano organizzativo tutto è pronto nella splendida Val di Sole per accogliere giocatori e tifosi. E con la canicola di questi giorni certamente sarà di sollievo ai supporter partenopei sapere di poter godere della frescura naturale garantita delle pinete e dalle montagne ma anche dall’acqua cristallina che in questo periodo appare decisamente frizzante. Come uniche sono le maestose cascate del Saent. Il tutto abbinato alla proverbiale ospitalità della Val di Sole.



Tra l’altro potendo sfruttare le opportunità garantite dalla Val di Sole Guest Card e Trentino Card, con la possibilità, tra l’altro, di salire in quota usando gli impianti di risalita di cui la valle è riccamente dotata.



Dimaro Folgarida 2021 sarà insomma un ritiro totalmente a misura di tifoso. Una scelta precisa voluta da Apt Val di Sole, SSC Napoli e Trentino Marketing per far godere ai propri ospiti dei giorni di piena vacanza e in totale relax, sempre a contatto con i propri beniamini. Quindi niente stress ma tante occasioni di detox e nessun spostamento perchè tutte le amichevoli si disputeranno allo stadio di Carciato.



Il primo allenamento del Napoli versione 2021 - 2022 si terrà nel pomeriggio di giovedì 15 luglio. L’arrivo di giocatori, tecnici e dirigenti è previsto allo Sport Hotel Rosatti per pranzo. Alle 17.30 la prima seduta di allenamento con inizio alle 17.30. Come tradizione il piazzale antistadio ospiterà il Villaggio Prezioso Casa, con la casetta informazioni dell’APT Val di Sole e l’area merchandising de Ssc Napoli.



La sera di mercoledì 21 luglio è in programma il primo incontro ufficiale del ritiro: saranno presenti Mister Spalletti (presentato oggi ufficialmente alla stampa da SSC Napoli) e due giocatori. Spazio alle domande dei tifosi, in particolare dei bambini.



Venerdì 23 luglio sarà Piazza Madonna della Pace a trasformarsi nel palcoscenico di DJ set e Incontro con la squadra, che tradizionalmente vede Mister e calciatori coinvolti in canti e momenti di divertimento.



Sabato l’amichevole e domenica 25 luglio allenamento mattutino (ore 9.30) e nel dopo pranzo la partenza della squadra.



E in tema di vacanza attiva è da non dimenticare l’offerta legata all’acqua (rafting, canyoning e proposta termale) e alle attività outdoor, che in questo ambito turistico posto ai piedi delle Dolomiti di Brenta è praticamente infinita e propone decine di opportunità per tutti, grandi e piccini, esperti o neofiti.



E poi le novità legate a Val di Sole Guest Card e Trentino Card: “Con la card i tifosi de Ssc Napoli avranno l’opportunità di salire sulle montagne della Val di Sole grazie a oltre 10 funivie e seggiovie. Potranno raggiungere i 3000 metri delle vette dell’Ortles Cevedale e dell’Adamello Presanella – spiega Fabio Sacco, Direttore APT Val di Sole -. Con le card ci si può muovere liberamente in tutto il Trentino, con il treno ed il pullman, visitare musei, castelli, fortezze, siti naturalistici e accedere a centri termali e godere delle benefiche acque. La card è a disposizione al costo di 2 soli euro al giorno, ma ne vale oltre 10. Gratis i bambini fino a 12 anni, non compiuti, se accompagnati da 1 adulto”.

Anche per le famiglie con bambini è così possibile godere dall’alto l’emozionate veduta delle montagne di questo splendido angolo del Trentino Occidentale. E di trasportare le Mtb in quota per poi affrontare semplici o adrenaliniche discese e rientrare all’alloggio pedalando sulla ciclabile o utilizzando il trenino che trasporta anche le biciclette.