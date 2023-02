Ad inizio ripresa arriva il primo cambio per la Cremonese: esce Ferrari, protagonista del contatto con Kvaratskhelia in area di rigore.

Ad inizio ripresa arriva il primo cambio per la Cremonese: esce Ferrari, protagonista del contatto con Kvaratskhelia in area di rigore. Al suo posto entra Valeri, il calciatore grigiorosso che crea più occasione in stagione.