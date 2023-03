Primo compleanno in vetta: Spalletti vuole chiudere i giochi al più presto

"Qui non abbiamo certo spumante e pasticcini per festeggiare". La frase di Luciano Spalletti di qualche settimana in conferenza stampa

"Qui non abbiamo certo spumante e pasticcini per festeggiare". La frase di Luciano Spalletti di qualche settimana in conferenza stampa, nel tentativo di tenere tutti con i piedi per terra e allontanare i discorsi Scudetto, è stata smentita ieri, seppur soltanto per qualche minuto. Ieri il tecnico del Napoli ha festeggiato con la solita sobrietà il suo 64esimo compleanno con la squadra ed i dipendenti del tecnico tecnico di Castel Volturno nel pieno dell'avvicinamento alla gara contro l'Atalanta. Sui social è diventata subito virale la foto con la torta Osimhen, un tormentone di questi ultimi giorni, ma nella testa del tecnico c'è solo il ritorno alla vittoria per poter cancellare la sconfitta con la Lazio e mantenere ampio margine in vista del rush finale.