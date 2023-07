Problema per Mario Rui: al 35' è già il momento di Olivera

Al 35' del match con la Spal, sul risultato di 0-0, Mario Rui ha lasciato il campo per un problemino a quanto pare muscolare

Primo cambio, forzato, per Rudi Garcia. Al 35' del match con la Spal, sul risultato di 0-0, Mario Rui ha lasciato il campo per un problemino a quanto pare muscolare, ma tutto da chiarire. Al suo posto ingresso anticipato per Olivera.