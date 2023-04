PSG-Messi, addio sembra inevitabile: il club parigino deve alleggerire il monte ingaggi

Il PSG, vicino alla conferma del titolo di campione di Francia, sta già programmando la prossima stagione.

Il PSG, vicino alla conferma del titolo di campione di Francia, sta già programmando la prossima stagione. Tutto ruoterà intorno a un solo giocatore, Kylian Mbappé, mentre Lionel Messi è vicinissimo a dire addio a Parigi dopo due anni tutt'altro che indimenticabili.

Come riporta Le Parisien, la proprietà qatariota non ha intenzione di rinnovare il contratto dell'argentino per un motivo particolare: vuole avere maggiore margini di manovra sul mercato, visto che una partenza di Messi abbasserebbe il monte ingaggi di 40 milioni e consentirebbe di ridurre una massa salariale che è arrivata a 729 milioni.

Il club francese è consapevole della rabbia dei tifosi, che hanno recentemente fischiato l'ex Barcellona, e tra l'altro è "costretto" a tenere Neymar, perché il brasiliano ha un accordo fino al 2027. Per questo motivo il sacrificio sembra inevitabile.