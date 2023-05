PSG-Messi, è rottura totale coi tifosi: il Parco dei Principi lo fischia al ritorno in campo

Al rientro tra i titolari, Lionel Messi riceve un brutto bentornato dal Parco dei Principi.

Al rientro tra i titolari, Lionel Messi riceve un brutto bentornato dal Parco dei Principi. Titolare contro l'Ajaccio, la stella del PSG è stato sonoramente fischiato dai suoi tifosi, che non hanno digerito il viaggio in Arabia Saudita non autorizzato dal club, con conseguente sospensione appena terminata. Già al momento della lettura delle formazioni l'ex Barcellona ha ricevuto i primi fischi. Fischi che sono poi aumentati a inizio partita, al primo pallone toccato dalla 'Pulga'. Già nei giorni scorsi i supporters parigini avevano intonato cori durissimi contro Messi. E' rottura totale.