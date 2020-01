"Puzza di pesce, avete il ponte crollato!", sindaco Genova commenta i cori milanisti: "Offesa l'Italia!"

(ANSA) - GENOVA, 08 GEN - "I beceri cori, che una sparuta parte della tifoseria milanista ha lanciato dalla sua curva lunedì scorso durante Milan-Sampdoria, sono espressioni offensive non solo per la comunità genovese ma per l'Italia intera che il 14 agosto 2018 ha vissuto una tragedia piangendo 43 vittime". Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del ponte Marco Bucci stasera via facebook interviene sui cori di alcuni tifosi milanisti che durante la partita avrebbero urlato "Sentiamo puzza di pesce, avete il ponte crollato...". "Un coro che tocca in profondità il dolore di chi quel giorno ha perso figli, fratelli, familiari e amici. Un coro che apre ferite pesanti. Un coro indegno che non rispecchia l'animo con cui milioni di italiani hanno vissuto quel momento. - attacca Bucci gli autori - Gli sfottò tra curve calcistiche devono rispettare il canone della dignità che, in questo caso, è stato ampiamente superato. Mi auguro che chi di dovere possa prendere le dovute misure per condannare certi atteggiamenti e che episodi di questo tipo non si ripetano mai più". (ANSA).