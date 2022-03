Qatar 2022, la FIFA annuncia una società di criptovalute come nuovo sponsor

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La Fifa ha annunciato che la piattaforma di scambio di criptovalute Crypto.com sarà uno degli sponsor ufficiali della sua prossima Coppa del Mondo in Qatar. Il marchio apparirà all'interno e all'esterno degli stadi del Mondiale che inizierà a novembre. Secondo il chief commercial officer della Fifa, Kay Madati, che non ha fornito cifre in merito, l'accordo aiuterà a far crescere l'evento "su scala globale", citando le partnership di Crypto.com con altre realtà in tutto il mondo. Lo scorso novembre, la società con base a Singapore ha firmato un accordo per rinominare per 20 anni Staples Center di Los Angeles in Crypto.com Arena, in cambio di 700 milioni di dollari, L'Australian Football League ha stretto un accordo da 25 milioni di dollari con Crypto.com, che ha firmato un accordo di sponsorizzazione da 100 milioni con la Formula 1 e ha un accordo decennale da 175 milioni con l'Ultimate fighting championship (Ufc). Crypto.com ha anche stretto una partnership pluriennale con la Lega serie A, grazie alla quale la piattaforma di criptovalute è diventato il primo innovation & technology partner del calcio italiano. (ANSA).