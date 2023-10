Qual. Euro 2024, l'Ucraina batte la Macedonia e scavalca l'Italia: 96' per Elmas

A Praga l'Ucraina batte 2-0 la Macedonia del Nord nel match del Gruppo C di qualificazione a Euro 2022 e scavalca momentaneamente l'Italia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Praga l'Ucraina batte 2-0 la Macedonia del Nord nel match del Gruppo C di qualificazione a Euro 2022 e scavalca momentaneamente l'Italia. Ucraini in vantaggio alla mezz'ora con Sudakov, il raddoppio arriva all'ultimo secondo del match con Karavaev. Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha giocato l'intero match nel ruolo di seconda punta. L'Ucraina, con due gare in più rispetto all'Italia, si porta al secondo posto a 10 punti, a +3 sugli azzurri e -3 dall'Inghilterra. Di seguito la classifica aggiornata:

Inghilterra 13*, Ucraina 10, Italia 7*, Macedonia del Nord 7, Malta 0*

* una gara in meno

** due gare in meno