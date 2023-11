Qual. Euro 2024, la Croazia vince di misura e si qualifica: i risultati dell'ultima giornata

La Croazia la 21ª qualificata a Euro 2024 grazie al successo sull'Armenia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Croazia la 21ª qualificata a Euro 2024 grazie al successo sull'Armenia. Questo risultato spedisce l'Italia in 4ª fascia nel sorteggio che si terrà ad Amburgo il 2 dicembre. Turchia che vince il girone D, Galles che ha ancora una chance attraverso i playoff. Nel Gruppo A la Francia salva l'imbattibilità ma fallisce l'obiettivo di chiudere le qualificazioni a punteggio pieno. Olanda vince di goleada, Grecia che ha ancora il paracadute dei playoff. Nel Gruppo I la Romania vince il girone spuntandola sulla favorita Svizzera. Elvetici che saranno in quarta fascia del sorteggio, parteciperanno alla fase finale del torneo per la terza edizione consecutiva. Israele che ha ancora il paracadute dei playoff. Di seguito i risultati dell'ultima giornata di qualificazione a Euro 2024 e le classifiche:

Gruppo B

Gibilterra - Olanda 0-6

10' Stengs, 23' Wieffer, 38' Koopmeiners, 50' e 62' Stengs, 81' Gakpo

Grecia - Francia 2-2

42' Kolo Muani (F), 56' Bakasetas (G), 61' Ioannidis (G), 74' Fofana (F)

Classifica

Francia 22

Olanda 18

Grecia 13

Irlanda 6

Gibilterra 0

Gruppo D

Croazia - Armenia 1-0

43' Budimir

Galles - Turchia 1-1

7' Williams, 70' Yazici rig.

Classifica

Turchia 17

Croazia 16

Galles 12

Armenia 8

Lettonia 3

Gruppo I

Andorra - Israele 0-1

29' aut. Cervos

Kosovo - Bielorussia 0-1

43' Antilevskiy

Romania - Svizzera 1-0

50' Alibec

Classifica

Romania 22

Svizzera 17

Israele 15

Bielorussia 12

Kosovo 11

Andorra 2