Qual. Euro 2024, la Danimarca asfalta il Kazakistan: solo scampoli di gara per Lindstrom

Al Parken Stadium di Copenhagen la Danimarca batte 3-1 il Kazakistan nel match valido per il Gruppo H di qualificazioni a Euro 2024.

Al Parken Stadium di Copenhagen la Danimarca batte 3-1 il Kazakistan nel match valido per il Gruppo H di qualificazioni a Euro 2024. Doppietta di Skow e gol di Wind per i danesi, in rete per i kazaki Vorogovskiy. Solo scampoli di partita per Jesper Lindstrom, l'attaccante del Napoli è entrato al 91' al posto dell'ex Atalanta Hojlund.