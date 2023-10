Qual. Euro 2024, la Danimarca batte di misura San Marino: 62' per Lindstrom

Nel match del Gruppo H di qualificazione a Euro 2024 la Danimarca batte 2-1 San Marino fuori casa.

Nel match del Gruppo H di qualificazione a Euro 2024 la Danimarca batte 2-1 San Marino fuori casa. Danesi in vantaggio con Hojlund al 45, San Marino pareggia a sorpresa al 62' con Golinucci. La nazionale sanmarinese non segnava in una gara ufficiale da 772 giorni. 8' più tardi Poulsen rimette le cose a poosto per ospiti firmando il gol vittoria. Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli, è stato sostituito al 62' proprio dall'autore del secondo gol danese.