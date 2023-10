Qual. Euro 2024, la Polonia batte le Far Oer: 87' e assist per Zielinski

La Polonia vince fuori casa, battendo le isole Far Oer 2-0 nel match del Gruppo E di qualificazione a Euro 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Polonia vince fuori casa, battendo le isole Far Oer 2-0 nel match del Gruppo E di qualificazione a Euro 2024. Polacchi in vantaggio dopo appena 4' con Szymanski su assist di Piotr Zielinski, il centrocampista del Napoli è rimasto in campo fino all'87'. Raddoppio polacco al 65' grazie alla rete di Buksa, subentrato 6' prima al posto di Milik.