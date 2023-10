Qual. Euro 2024, la Slovacchia vince di misura in Lussemburgo: Lobotka in campo per tutta la gara

Di seguito i risultati finali delle partite di qualificazione a Euro 2024 delle 20.45.

Di seguito i risultati finali delle partite di qualificazione a Euro 2024 delle 20.45. Successo fondamentale dell'Olanda che vince nei minuti di recupero ad Atene e va al secondo posto in virtù del vantaggio negli scontri diretti con gli ellenici. La Slovacchia di Stanislav Lobotka, in campo tutta la partita, vince lo scontro diretto in Lussemburgo ed è a un passo dal terzo europeo consecutivo. Sigurdsson torna al gol dopo tre anni, segna una doppietta e diventa il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Islanda. Sospesa Belgio-Svezia a seguito dell'attentato avvenuto a Bruxelles che è costato la vita a due persone.

Grecia - Olanda 0-1

90'+1 Van Dijk rig.

Gibilterra - Irlanda 0-3

8' Ferguson, 28' Johnston, 60' Doherty

Belgio - Svezia interrotta sull'1-1 al 45'

15' Gyokeres (S), 31' Lukaku rig. (B)

Islanda - Liechtenstein 4-0

22' rig. e 49' G. Sigurdsson, 44' Finnbogason, 63' Haraldsson

Bosnia Erzegovina - Portogallo 0-5

5' rig. e 20' Cristiano Ronaldo, 25' Bruno Fernandes, 32' Cancelo, 41' Joao Felix

Lussemburgo - Slovacchia 0-1

77' Duris