Qual. Euro 2024, le formazioni ufficiali di Moldavia-Polonia: Zielinski titolare

Alle ore 20:45 scendono in campo Moldavia e Polonia nel Gruppo E di qualificazioni a Euro 2024.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alle ore 20:45 scendono in campo Moldavia e Polonia nel Gruppo E di qualificazioni a Euro 2024. Tanta Italia nella Polonia: in porta e in attacco due juventini quali Szczesny e Milik, a centrocampo il romanista Zalewski e Zielinski del Napoli. Di seguito le formazioni ufficiali.

Moldavia (5-4-1): Railean; Revenco, Craciun, Mudrac, Posmac, Reabciuk; Cojocaru, Baboglo, Dros, Damascan; Nicolaescu. Ct. Clescenco.

Polonia (3-4-1-2): Szczesny; Bednarek, Kedziora, Kiwior; Frankowski, S. Szymanski, D. Szymanski, Zalewski; Zielinski; Milik, Lewandowski. Ct. Santos.