Qual. Euro 2024, le formazioni ufficiali di Polonia-Moldavia: il capitano Zielinski dal 1'

Stasera la Polonia scenderà in campo contro la Moldavia nel match valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Come al solito, diversi calciatori provenienti dalla Serie A nella nazionale guidata da Probierz, a cominciare dagli juventini Szczesny e Milik, entrambi titolari. A centrocampo con il numero 10 e la fascia di capitano gioca il napoletano Piotr Zielinski. In panchina anche Skorupski del Bologna e Bereszynski dell'Empoli.

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Kedziora, Peda, Kiwior; Wszolek, Dziczek, Zielinski, Szymanski, Frankowski; Swiderski, Milik. Ct. Probierz.

MOLDAVIA (4-5-1): Railean; Revenco, Craciun, Baboglo, Marandici, Reabciuk; Postolachi, Motpan, Rata, Cojocaru; Nicolaescu. Ct, Clescenco.