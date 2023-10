Qual. Euro 2024, Montella vince in Croazia all'esordio. La Spagna ferma la corsa della Scozia

Tante reti e qualche sorpresa nelle sfide di qualificazione a Euro 2024 giocate stasera.

Tante reti e qualche sorpresa nelle sfide di qualificazione a Euro 2024 giocate stasera. Nel Gruppo A la Scozia era imbattuta e cercava di staccare il pass con due turni d'anticipo ma la sconfitta in Spagna (decidono Morata e Sancet) rimette in gioco la Norvegia, ora a cinque punti di distanza grazie al facile successo contro Cipro (doppietta di Haaland).

Nel Gruppo D, la clamorosa sconfitta dell'Armenia in Lettonia (che ottiene i suoi primi punti) rende quasi indolore il KO casalingo della Croazia contro la Turchia; finisce 0-1, esordio vincente per Vincenzo Montella.

Nel Gruppo E l'Albania travolge la Repubblica Ceca e si conferma al primo posto. La Polonia sfrutta l'occasione, batte le Faroer e ora è seconda, ma con una gara in più rispetto ai cechi.

Per finire, nel Gruppo I occasione persa per la Romania, che non va oltre lo 0-0 in Bielorussia. Kosovo rispetta i pronostici e non lascia scampo ad Andorra.

Gruppo A

Spagna-Scozia 2-0: 74' Morata, 86' Sancet

Cipro-Norvegia 0-4: 33' Sorloth, 65' e 72' Haaland, 81' Aursnes

Gruppo D

Giocata alle 18: Lettonia-Armenia 2-0

Croazia-Turchia 0-1: 30' Yilmaz

Gruppo E

Albania-Rep. Ceca 3-0: 9' Asani, 51' e 73' Seferi

Faroer-Polonia 0-2: 4' Szymanski, 65' Buksa

Gruppo I

Bielorussia-Romania 0-0

Andorra-Kosovo 0-3: 26' e 71' Rashica, 83' Zeqiri

rinviata Israele-Svizzera