Poker della Norvegia a Cipro, battuti 4-0 i ciprioti nel match valido per il Gruppo A di qualificazione a Euro 2024. In rete per gli scandinavi Sorloth, Haaland con una doppietta e Aursnes. In campo per l'intero match il difensore del Napoli Leo Ostigard.