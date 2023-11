Qual. Europei U21, goleada Italia a San Marino: l'azzurro Ambrosino in campo al 73’

Una goleada vera e propria: quella dell'Italia Under 21 di Carmine Nunziata sul San Marino.

Netto successo dell'Under 21 di Carmine Nunziata contro San Marino in una gara di qualificazione agli Europei di categoria: 0-7 il finale a Serravalle con un Gnonto in grande spolvero. L'attaccante del Leeds ha realizzato una doppietta. Gli azzurrini balzano momentaneamente al comando scavalcando l'Irlanda, proprio prima dello scontro diretto che si giocherà a Cork il 21 novembre. Questo il tabellino e la classifica aggiornata:

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giambalvo (61' Zavoli), Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli (81' Dolcini), Zannoni, Toccaceli (70' Gasperoni), Contadini (81' Benvenuti); Sensoli, Famiglietti (61'0 Santi). All. Checchetti.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti (46' Turricchia), Ghilardi, Pirola (63' Guarino), Calafiori; Casadei (46' Fabbian), Prati (57' Bianco), Ndour; C. Volpato; Gnonto (73' Ambrosino), F. Esposito. All. Nunziata.

RETI : 5' Pirola, 31' e 39' Gnonto, 46' C. Volpao, 53' Fabbian, 62' F. Esposito, 83' Bianco.

AMMONITI: Matteoni, Santi e Gasperoni (S).

ARBITRO : Hyytia (Finlandia)

Classifica

Italia 10 (4)

Irlanda 9 (3 partite)

Lettonia 7 (5)

Norvegia 6 (3)

Turchia 3 (4)

San Marino 0 (5)