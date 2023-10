Qual. Mondiali, Olivera entra nella ripresa e segna in Colombia-Uruguay: finisce 2-2

E' terminata la gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo tra Colombia ed Uruguay.

E' terminata la gara valida per le qualificazioni ai prossimi campionati del mondo tra Colombia ed Uruguay. La Celeste ha pareggiato per 2-2 confermandosi al quarto posto con 4 punti, ad uno solo proprio dai Cafeteros. Colombiani in vantaggio al 35' con James Rodriguez, al 47' il pareggio uruguaiano con Mathias Olivera, il terzino del Napoli era entrato ad inizio ripresa al posto di Piquerez. 5' dopo ancora padroni di casa in vantaggio, nel recupero al 91' il pari degli ospiti con Nunez su calcio di rigore.