Quando ADL disse: "Che ci fa il Frosinone in Serie A?". Ieri la clamorosa rivincita

Il Frosinone ieri sera allo stadio Maradona ha scritto una delle pagine più importanti della sua storia. Per la prima volta, la squadra ciociara ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. L'ha fatto al termine di una partita vinta 4-0 sul campo dei campioni d'Italia, una vittoria netta e meritata nel corso di una partita girata dopo il colpo di testa di Barrenechea e poi sigillata con altri tre gol.

E' la vittoria di Davide contro Golia. E' soprattutto la rivincita di Maurizio Stirpe nei confronti di Aurelio De Laurentiis che nel 2019 - nel corso della seconda stagione del Frosinone in Serie A - si espresse così sulla società laziale nel corso di una intervista al 'New York Times': "Che ci fa il Frosinone in Serie A? Non attira spettatori, né interessi, né emittenti nel campionato. Arriva in A, non cerca di competere e torna indietro. Se non possono competere, se finiscono ultimi, dovrebbero pagare una multa e non dovrebbero ricevere denaro".

Dichiarazioni che innescarono non poche polemiche. Poco dopo arrivo l'immediata replica di Stirpe: "Noi abbiamo costruito lo stadio, lui cosa ha fatto?" Verità fattuale valida ancora oggi. E nel frattempo il Frosinone non solo è di nuovo in Serie A proprio come il Napoli - 27 punti per i partenopei, 18 per i ciociari - ma ieri l'ha eliminato dalla Coppa Italia umiliandolo nel suo stadio.